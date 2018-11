Zaradi kopalk v savni pretepli 44-letnika

Pomurski policisti so v soboto obravnavali pretep v enem od tamkajšnjih zdravilišč. Policisti so ugotovili, da se je pretep zgodil v savni zdravilišča, kamor je 44-letni gost prišel oblečen v kopalke. Vsi, ki so bili v savni, so ga sprva opozarjali, da kopalke v savni niso dovoljene. Ker ta ni upošteval navodil, se je med gosti vnel prepir, ki je nato prerasel v pretep, v katerem je bil 44-letnik poškodovan.

Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je lahko telesno poškodovan.

Zaradi kršitve javnega reda in miru na javnem kraju so policisti dvema kršiteljema izrekli globo v višini 417,29 evra. Tujca sta jo plačala na kraju, so še sporočili iz PU Murska Sobota.