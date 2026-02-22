Zaradi lažnega kripto svetovalca ostal brez 30.000 evrov

Iz PU Kranj sporočajo, da so jeseniški policisti v soboto popoldne prejeli prijavo občana, ki je postal žrtev spletne goljufije. Storilec ga je spravil v zmoto s pretvezo, da gre za zastopnika ene izmed platform za kriptovalute. Z lažnim prikazovanjem dejstev ga je spravil v zmoto in ga prepričal, da je sledil njegovim navodilom.
Oškodovanec je sledil njegovim navodilom in mu omogočil dostop do svojih bančnih računov, nakar je storilec izvedel več transakcij ter si prilastil približno 30.000 evrov. Policisti v zvezi z dejanjem zbirajo obvestila in nadaljujejo preiskavo. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
Policija v zadnjem času zaznava povečano število različnih spletnih goljufij, ki se pogosto začnejo s telefonskimi klici oseb, ki se lažno predstavljajo kot trgovci ali svetovalci za kriptovalute. Internet predstavlja privlačno okolje za spletne kriminalce, ki se znajo prepričljivo vživeti v različne vloge in tako pridobiti zaupanje žrtev, dodajajo na PU Kranj.
Imetnike bančnih računov pozivajo k previdnosti. Svetujejo, naj ne nasedajo neznanim klicateljem in naj ne potrjujejo povezav, ki jih prejmejo po elektronski pošti, SMS-sporočilih ali drugih komunikacijskih kanalih. Prav tako naj nikomur ne posredujejo osebnih podatkov, še posebej pa ne bančnih.
Če posameznik postane žrtev spletne goljufije, policija svetuje, naj nemudoma zbere vso razpoložljivo dokumentacijo, kot so elektronska sporočila, podatki o transakcijah, telefonske številke, elektronski naslovi in morebitni IP-naslovi. Oškodovanje je treba takoj prijaviti policiji, hkrati pa obvestiti tudi svojo banko.
