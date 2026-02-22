Zaradi lažnega kripto svetovalca ostal brez 30.000 evrov

Iz PU Kranj sporočajo, da so jeseniški policisti v soboto popoldne prejeli prijavo občana, ki je postal žrtev spletne goljufije. Storilec ga je spravil v zmoto s pretvezo, da gre za zastopnika ene izmed platform za kriptovalute. Z lažnim prikazovanjem dejstev ga je spravil v zmoto in ga prepričal, da je sledil njegovim navodilom.

Oškodovanec je sledil njegovim navodilom in mu omogočil dostop do svojih bančnih računov, nakar je storilec izvedel več transakcij ter si prilastil približno 30.000 evrov. Policisti v zvezi z dejanjem zbirajo obvestila in nadaljujejo preiskavo. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.