Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Zaradi lažnega kripto svetovalca ostal brez 30.000 evrov

Jesenice, 22. 02. 2026 15.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Telefon

Jeseniški policisti obravnavajo primer spletne goljufije, v kateri je neznani storilec z lažnim predstavljanjem kot zastopnik kripto platforme oškodovanca pripravil do tega, da mu je omogočil dostop do bančnih računov. Škoda znaša približno 30.000 evrov.

Iz PU Kranj sporočajo, da so jeseniški policisti v soboto popoldne prejeli prijavo občana, ki je postal žrtev spletne goljufije. Storilec ga je spravil v zmoto s pretvezo, da gre za zastopnika ene izmed platform za kriptovalute. Z lažnim prikazovanjem dejstev ga je spravil v zmoto in ga prepričal, da je sledil njegovim navodilom.

Oškodovanec je sledil njegovim navodilom in mu omogočil dostop do svojih bančnih računov, nakar je storilec izvedel več transakcij ter si prilastil približno 30.000 evrov. Policisti v zvezi z dejanjem zbirajo obvestila in nadaljujejo preiskavo. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Porast poskusa prevar s kriptosredstvi
Porast poskusa prevar s kriptosredstvi
FOTO: Shutterstock

Policija v zadnjem času zaznava povečano število različnih spletnih goljufij, ki se pogosto začnejo s telefonskimi klici oseb, ki se lažno predstavljajo kot trgovci ali svetovalci za kriptovalute. Internet predstavlja privlačno okolje za spletne kriminalce, ki se znajo prepričljivo vživeti v različne vloge in tako pridobiti zaupanje žrtev, dodajajo na PU Kranj.

Imetnike bančnih računov pozivajo k previdnosti. Svetujejo, naj ne nasedajo neznanim klicateljem in naj ne potrjujejo povezav, ki jih prejmejo po elektronski pošti, SMS-sporočilih ali drugih komunikacijskih kanalih. Prav tako naj nikomur ne posredujejo osebnih podatkov, še posebej pa ne bančnih.

Če posameznik postane žrtev spletne goljufije, policija svetuje, naj nemudoma zbere vso razpoložljivo dokumentacijo, kot so elektronska sporočila, podatki o transakcijah, telefonske številke, elektronski naslovi in morebitni IP-naslovi. Oškodovanje je treba takoj prijaviti policiji, hkrati pa obvestiti tudi svojo banko.

spletna goljufija kriptovalute policija bančni računi

Otrok sredi strmine snel smuči, med zdrsom se je huje poškodoval

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543