Zaradi lažnega zbiranja prispevkov v Ajdovščini prijeli štiri romunske državljane

Policisti PP Ajdovščina so v ponedeljek v popoldanskem času ob pomoči občanov prijeli dva državljana in dve državljanki Romunije, ki so goljufali nič hudega sluteče stranke enega izmed trgovskih centrov v Ajdovščini. Ženski sta na parkirišču in znotraj trgovskega centra ogovarjali stranke pod pretvezo, da sta gluhonemi, in jih z napisom v slovenščini pozivali, da prispevajo svoj podpis podpore za društvo gluhonemih oseb in darujejo prostovoljno vsoto. Policisti so tem državljanom Romunije na podlagi Zakona o varstvu javnega reda in miru izrekli globo zaradi vsiljivega beračenja in zbiranja prostovoljnih prispevkov brez dovoljenja upravne enote.

Ker pa se v zadnjih mesecih na območju Ajdovščine in Nove Gorice večkrat pojavljajo skupine tujcev, ki zbirajo prostovoljne prispevke v gotovini s pretvezo zbiranja denarja za gluhoneme osebe, policisti PU Nova Gorca opozarjajo prebivalce, da so v takšnih primerih izredno previdni. Skupino tujcev, največkrat gre za romunske državljane, na parkirišča trgovskih centrov pripeljejo spremljevalci z vozili različnih znamk in registrskih tablic različnih držav (Romunija, Bolgarija in Francija so med najpogostejšimi), nakar ženske vsiljivo pristopajo do strank, beračijo, po določenem času pa se premaknejo k drugemu trgovskemu centru. Ob tem so policisti večkrat obravnavali tudi kazniva dejanja tatvin iz vozil.

"Policisti PU Nova Gorica zaprošamo občane, da ob pojavu tovrstnih prekrškov ali varnostnih dogodkov z elementi kaznivih dejanj dosledno oziroma nemudoma obvestijo policiste najbližje policijske postaje ali policijo na znano interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so zapisali na PU Nova Gorica. Pozivajo ljudi, naj bodo pri tem pozorni na opis oseb in vozil.