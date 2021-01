Zaradi megle na območju Pece zašel turni smučar

V sredo popoldan, nekaj po 16. uri, se je zaradi megle na območju Pece v občini Črna na Koroškem izgubil avstrijski turni smučar, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. Avstrijskim gorskim reševalcem so pri iskanju pomagali tudi gorski reševalci GRS Koroške, ki so smučarja našli na območju Tople in ga nato pospremili do državne meje. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Sicer pa na Arsu opozarjajo na nevarnost snežnih plazov, ki je nad nadmorsko višino okoli 1400 metrov 3. stopnje, nižje pa 2. stopnje. Predvsem so nevarna strmejša pobočja in mesta z napihanim snegom ter grape, kjer se je sneg akumuliral. Tam se lahko že ob majhni obremenitvi s strmih pobočij prožijo posamezni plazovi novega, nesprijetega snega, pa tudi kložasti plazovi.

Ker je nov sneg prekril starejše napoke in klože, je plazovno nevarnost težko prepoznati, opozarjajo. Nad nadmorsko višino okoli 1400 metrov je še vedno precej nesprijetega snega, zlasti to velja za visokogorje. Veliko je zametov in klož, vetru izpostavljene lege so močno spihane. V snežni odeji so prisotne šibke plasti. Nižje pa so razmere zaradi ohladitve ugodnejše, a še vedno je snežna odeja predvsem na strmih travnatih pobočjih lahko labilna.