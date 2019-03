Nalet vozil na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico

V soboto, 23. marca, od 3. ure zjutraj do 21. ure istega dne, bodo potekala dela na odseku Malence-Šmarje Sap, proti Novemu mestu na odstavnem in voznem pasu. Hitrost vožnje bo omejena na 60 km na uro zaradi zožanja pasu. Možni so zastoji.

V nedeljo, 24. marca, od 3. ure zjutraj do 21. ure, bodo potekala dela na južni ljubljanski ulici, na odseku Malence-Ljubljana jug (Dolenjska cesta), proti razcepu Malence. Zaprt bo pospeševalni in vozni pas. Zaradi zožanja pasov, bo hitrost omejena na 60 kilometrov na uro. Možni so zastoji.

Predor Karavanke bodo polovično zapirali v nočeh od ponedeljka, 25. marca, do petka, 29. marca, med 20. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Promet bo potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. Največja širina transporta je 3,5 metra.

Zaradi sanacije mostu čez Savo v Kranju (Delavski most), predvsem v jutranjih in popoldanskih urah pričakujejo zastoje na priključku Kranj zahod, v obeh smereh.

Opominjajo tudi na gost promet proti Planici in nazaj v času smučarskih skokov, med 21. in 24. marcem.

Prometno-infomacijski center sicer sporoča, da so z ugodnejšimi vremenskimi razmerami nastopili ustrezni pogoji za izvajanje nujnih vzdrževalnih in drugih del na cestah, zato opozarjajo na previdnost in pozorno spremljanje signalizacije.

Tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Ljubljana Maja Ciperle Adlešič je sporočila, da je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani prišlo do naleta večih vozil, podrobnosti o nesreči pa bo znanih po pregledu, ki bi znal trajati kar nekaj časa. Podatkov o poškodovanih zaenkrat še nimajo.

V nedeljo, 24. marca 2019, predvidoma od 10. do 18. ure bo na odseku primorske avtoceste med Postojno in Logatcem proti Kopru na območju viadukta Ravbarkomanda potekala postavitev delovne zapore za dokončanje obnove viadukta. Promet bo na razdalji približno enega kilometra urejen le po enem voznem pasu. Po zaključenih delih bo promet urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje po levem viaduktu (gledano iz smeri Ljubljane proti Kopru). Desni viadukt bo namreč zaradi dokončanja rekonstrukcije stebrov oz. podporne konstrukcije zaprt predvidoma do začetka letošnjih poletnih počitnic, ko bodo obnovitvena dela na 46 let starem objektu v celoti zaključena.

Od ponedeljka, 25. marca od 19.30 do torka, 26. marca do 5. ure zjutraj, bo zaprt vozni pas v obeh ceveh predora Markovec, torej iz Kopra proti Izoli in obratno. Zapora je potrebna zaradi pregleda ventilatorjev.

V soboto, 23. marca, od 5.30 do nedelje, 24. marca do 21. ure, bodo potekala vzdrževalna dela na odseku štajerske avtoceste med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Zaprt bo vozni in pospeševalni pas ter uvoz na avtocesto iz priključka Industrijska cona Moste (Letališka cesta). Zaradi zoženja prehitevalnih pasov, bo hitrost omejena na 60 kilometrov na uro. Možni so zastoji.

Na odseku Krtina–Blagovica proti Mariboru, bodo od nedelje do torka potekala vzdrževalna dela (asfaltiranje), v tem obdobju pa bodo izmenjaje zaprti vozna in prehitevalni pas. Na območju zapor pričakujejo zastoje. V primeru slabega vremena se dela ne bodo izvajala, oziroma se bo termin prestavil za en dan v naprej.

Od petka do nedelje bo popolnoma zaprta štajerska avtocesta na relaciji Blagovica-Vransko proti Ljubljani, naslednji teden, od petka, 29. marca do nedelje, 31. marca pa bo isti odsek zaprt v smeri proti Mariboru.

Dela se bodo izvajala v vseh vremenskih pogojih. Popolna zapora navedenih odsekov AC bo postavljena zaradi izvajanja rednih vzdrževalnih del v predorih, na opornih zidovih in na trasi zaprtega dela odseka ter zaradi dokončanja nadgradnje hidrantnega omrežja v predorih Jasovnik, Trojane in Podmilj. Obvoz za čas popolnih zapor bo urejen po vzporedni državni cesti.