Na hitri cesti proti Italiji trčila kombija, dve osebi poškodovani

Ob 10.39. uri sta na hitri cesti med Vogrskim in Bazaro v občini Šempeter–Vrtojba trčili dve kombinirani vozili. Hitra cesta Razdrto–Nova Gorica je zaradi nesreče zaprta med priključkoma Vogrsko in Šempeter v smeri Italije. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Vogrsko–Volčja Draga–Šempeter.

Na kraju so posredovali gasilci Prostovoljne gasilske enote Nova Gorica, ki so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite tekočine in odstranili vozili s ceste. Dve osebi sta bili lažje poškodovani, oskrbeli so ju goriški reševalci.