Svetli način
Črna kronika

Zaradi napake kretničarja avtovlak preusmerjen na napačno progo

Most na Soči, 19. 08. 2025 12.14 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
V ponedeljek popoldne se je popoldne na železniški postaji Most na Soči zgodila železniška nesreča, v kateri je bila lokomotiva s kompozicijo preusmerjena na napačno progo. Škode je za 100.000 evrov.

Nesreča se je zgodila malo pred 15.30. "Lokomotiva s kompozicijo je vozila na relaciji iz smeri Mosta na Soči proti Novi Gorici. Pri tem je zaradi napake kretničarja prišlo do napake pri spremembi kretnice in je vlak bil preusmerjen na napačno progo," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. 

"Zaradi nujnega popravila vagonov avtovlaka po izrednem dogodku bo avtovlak na relaciji Bohinjska Bistrica–Most na Soči–Nova Gorica in obratno vozil z zmanjšano kapaciteto (dva vagona za prevoz avtomobilov in en vagon za prevoz potnikov in koles)," so zjutraj sporočili s Slovenskih železnic. 

Opozarjajo, da zaradi občasnega velikega povpraševanja po prevozu z avtovlakom in omejenega števila vagonov ter kapacitete proge ne morejo sprejeti vseh vozil. "Svetujemo, da se na termin odhoda avtovlaka zglasite čim prej, saj se mesta zapolnijo po vrstnem redu prihoda," še dodajajo na Slovenskih železnicah.

avtovlak železniška nesreča Most na Soči napaka kretničarja škoda
