Zaradi napake kretničarja avtovlak preusmerjen na napačno progo

Nesreča se je zgodila malo pred 15.30. "Lokomotiva s kompozicijo je vozila na relaciji iz smeri Mosta na Soči proti Novi Gorici. Pri tem je zaradi napake kretničarja prišlo do napake pri spremembi kretnice in je vlak bil preusmerjen na napačno progo," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

"Zaradi nujnega popravila vagonov avtovlaka po izrednem dogodku bo avtovlak na relaciji Bohinjska Bistrica–Most na Soči–Nova Gorica in obratno vozil z zmanjšano kapaciteto (dva vagona za prevoz avtomobilov in en vagon za prevoz potnikov in koles)," so zjutraj sporočili s Slovenskih železnic.

Opozarjajo, da zaradi občasnega velikega povpraševanja po prevozu z avtovlakom in omejenega števila vagonov ter kapacitete proge ne morejo sprejeti vseh vozil. "Svetujemo, da se na termin odhoda avtovlaka zglasite čim prej, saj se mesta zapolnijo po vrstnem redu prihoda," še dodajajo na Slovenskih železnicah.