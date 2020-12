Kriminalisti opravili hišno preiskavo pri 39-letnem Ljubljančanu

Kriminalisti, ki še vedno preiskujejo, kdo je bil organizator nasilnih izgredov, ki so na začetku novembra potekali v prestolnici in v katerih je bilo ranjenih 15 policistov in en fotoreporter, so opravili hišno preiskavo pri 39-letniku iz Ljubljane. Osumljen je hujskanja k upiranju in sodelovanja v skupini, ki uradni osebi prepreči uradno dejanje.

Ljubljanski kriminalisti so v povezavi z nasilnimi izgredi v četrtek, 5. novembra, na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 39-letnem osumljencu iz Ljubljane. Policisti zbirajo obvestila zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja hujskanja k upiranju po prvem in drugem odstavku 302. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) in sodelovanja v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje po prvem in drugem odstavku 301. člena (KZ-1). O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo. Za prvo omenjeno kaznivo dejanje je najvišja zagrožena sankcija zaporna kazen do treh let, za drugo pa od šestih mesecev do treh let, so sporočili s PU Ljubljana.

Spomnimo Po ocenah policije se je 5. novembra na Trgu republike okoli 17. ure zbralo 500 ljudi. Za zagotovitev varnosti je bilo gibanje ljudi v okolici parlamenta in vlade omejeno. Pri tem so sodelovali ljubljanski policisti, konjeniki, vodniki službenih psov, pripadniki posebnih enot policije ljubljanske in drugih uprav, pripadniki specialne enote policije in helikopterska enota policije. Izgredniki so uporabili bakle in druga pirotehnična sredstva, izbruhnili so spopadi s policijo. Nasilneži so v policiste metali granitne kocke in druge predmete, nastalo pa je tudi nekaj škode na mestni infrastrukturi. Spopadi so se nadaljevali tudi v okolici parlamenta in na Slovenski cesti, kjer je policija proti izgrednikom uporabila tudi vodni top in solzivec. Nazadnje so ga uporabili med protesti novembra leta 2012. Do 19. ure je nato policiji uspelo razgnati skupine ter vzpostaviti javni red in mir. Direktor Policijske uprave Ljubljana Stanislav Vrečar je pozneje v izjavi za javnost povedal, da je bilo pri vzpostavljanju javnega reda v izgredih poškodovanih 15 policistov. Pet jih je poiskalo zdravniško pomoč, nihče od njih pa ni ostal na zdravljenju. V protestu je bila po njihovih podatkih poškodovana še ena oseba, ki je zaradi hujših poškodb ostala na zdravljenju v UKC Ljubljana. Šlo je za fotoreporterja agencije Bobo Boruta Živuloviča.

Več škode je nastalo tudi na premoženju. Kot so naknadno sporočili s PU Ljubljana, je bilo poškodovanih osem vozil, med njimi dve reševalni in tri službena vozila policije. Na tržnici so bile požgane štiri stojnice in zažgana dva zabojnika. Poškodovana so bila okna na dveh javnih ustanovah in pipe na fontani. Policisti so do zdaj ugotovili 52 kršitev odloka o prepovedi gibanja in zbiranja ter več ostalih kršitev javne varnosti, zasegli so tudi več predmetov pirotehnike. Zoper štiri fizične osebe so uporabili prisilna sredstva, fizično silo za odrivanje množice, plinski curek zoper množico in plinska sredstva zoper množico. V času protesta so pridržali deset oseb, še tri so bile privedene na policijo zaradi postopka ugotavljanja identitete. Ko so minili razlogi za pridržanje, so jih izpustili. Policisti so med opravljanjem nalog poleg omenjenih kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in vandalizma zaznali še kazniva dejanja napada na uradno osebo, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in sodelovanja v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje.