Med zaviranjem avtobusa poškodovani trije potniki, eden huje

Včeraj okoli 9.30 se je na Slovenski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena peška in avtobus. Po do sedaj zbranih obvestilih se je nesreča zgodila, ker je peška nepravilno prečkala vozišče, voznik avtobusa pa je, da bi preprečil trčenje, moral silovito zavirati. Zaradi tega so v avtobusu padli trije potniki, ki so se pri padcu poškodovali, ena izmed potnic huje. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.