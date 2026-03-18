Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Zaradi neprilagojene hitrosti dve nesreči: na kraju umrla dva voznika

Ljubljana, 18. 03. 2026 16.47

Avtor:
M.P.
Prometna nesreča (simbolična)

Ob 11.30 sta se na območju Policijske uprave Ljubljana zgodili dve smrtni prometni nesreči. Pri Višnji Gori je umrl 85-letni voznik, na Avšičevi cesti v Ljubljani pa 29-letni voznik osebnega vozila. V drugi nesreči se je huje poškodoval tudi 33-letni sopotnik, njegovo življenje je ogroženo.

Nesreča v Višnji Gori se je po do sedaj zbranih podatkih zgodila, ko je 85-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom ter v blagem ovinku zapeljal izven vozišča in trčil v travnati nasip.

V trčenju se je samoudeležen voznik tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah bo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ob približno enakem času so ljubljanski policisti posredovali tudi na Avšičevi cesti v Ljubljani, kjer je 29-letni voznik po trenutnih informacijah zaradi neprilagojene hitrosti vožnje prav tako izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal izven vozišča in trčil v drevo.

V trčenju se je voznik tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl, njegov 33-letni sopotnik pa se je pri tem hudo telesno poškodoval. Njegovo življenje je ogroženo.

Policisti tudi v tem primeru nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah bo obvestili pristojno državno tožilstvo.

prometna nesreča smrt ljubljana policija

bibaleze
Portal
Znana pevka je prvič postala mamica
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
zadovoljna
Portal
Vroč poljub, na katerega sta dolgo čakala
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
vizita
Portal
Nihče mu ne verjame, da je star 60 let
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
cekin
Portal
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
moskisvet
Portal
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
dominvrt
Portal
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
okusno
Portal
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
voyo
Portal
Vse o fantu
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573