Zaradi neprilagojene hitrosti dve nesreči: na kraju umrla dva voznika

Nesreča v Višnji Gori se je po do sedaj zbranih podatkih zgodila, ko je 85-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom ter v blagem ovinku zapeljal izven vozišča in trčil v travnati nasip.

V trčenju se je samoudeležen voznik tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah bo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ob približno enakem času so ljubljanski policisti posredovali tudi na Avšičevi cesti v Ljubljani, kjer je 29-letni voznik po trenutnih informacijah zaradi neprilagojene hitrosti vožnje prav tako izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal izven vozišča in trčil v drevo.

V trčenju se je voznik tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl, njegov 33-letni sopotnik pa se je pri tem hudo telesno poškodoval. Njegovo življenje je ogroženo.

Policisti tudi v tem primeru nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah bo obvestili pristojno državno tožilstvo.