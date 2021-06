Zaradi neprilagojene hitrosti trčil v betonski steber

Vse voznike policisti pozivajo, naj ne sedajo za volan, če so uživali alkoholne pijače ali če so pod vplivom kakršnih koli psihoaktivnih snovi. Takšno ravnanje je izredno nevarno za voznike same, še posebej pa za ostale, nič krive udeležence v cestnem prometu. Prav tako vse voznike pozivamo, naj vozijo strpno in previdno, hitrost vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti, vremenu in stanju vozišča.