Zaradi neprilagojene hitrosti trčil v vozilo, avtomobil končal na strehi

Policisti so vozniku izdali globo. Promet je bil v času ogleda prometne nesreče oviran in je potekal izmenično enosmerno.

Kot so nam povedali kranjski policisti, je voznica v nesreči utrpela lahke telesne poškodbe, z reševalnim vozilom pa so jo prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Malce pred tem, nekaj čez 13. uro, se je na območju zgodila še ena prometna nesreča, v njej je bil samoudeležen 44-letni voznik kombija. Kot so nam povedali na kranjski policijski upravi, je moški vozil iz smeri Dovjega proti Jesenicam, ko je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno izven vozišča ter trčil v drevo.

Prvo pomoč mu je na kraju nudilo zdravstveno osebje, ki ga je z reševalnim vozilom nato prepeljalo v zdravstveno ustanovo. "Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je bil 44-letnik lahko telesno poškodovan," so nam povedali. Na kraju so bili tudi gasilci, promet pa je bil v času ogleda prometne nesreče oviran in je potekal izmenično enosmerno.

Policisti zoper voznika vodijo prekrškovni postopek.

V neugodnih vremenskih razmerah je vidljivost slabša

Ob tem na Policiji vsem voznikom svetujejo, naj prilagodijo hitrost vožnje in varnostno razdaljo prometnim razmeram na cesti. "V neugodnih vremenskih razmerah, ob deževju, megli je to še toliko bolj pomembno. V takih situacijah je vidljivost veliko slabša, zato se resnično osredotočite zgolj in samo na vožnjo," opozarjajo ter dodajajo, da v takšnih razmerah tudi prehitevanje ni priporočljivo.

Ob dolgotrajnejšem deževju se na določenih odsekih cest lahko na vozišču pričakuje voda ali kakšna druga ovira. Ceste so mokre, lahko tudi spolzke, zato sta prilagojena hitrost in varnostna razdalja toliko bolj pomembni.