Z veliko hitrostjo z audijem v betonsko ograjo, nato pa še v prodajalno sadja

Na Jurčkovi cesti v Ljubljani je ob 2.51 ponoči osebno vozilo zaradi prevelike hitrosti v ovinku zletelo s ceste, zadelo betonsko ograjo, nato drselo 50 metrov po boku, se zaletelo v prodajalno sadja in zelenjave ter pristalo na strehi, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine ter nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Ljubljana pri oskrbi in prenosu hudo poškodovanega voznika.

O dogodku je bila nekaj pred 3. uro obveščena tudi Policijska uprava (PU) Ljubljana. Predstavnik za odnose z javnostmi PU Ljubljana Tomaž Tomaževic je za 24ur.com pojasnil, da je bil v nesreči udeležen 19-letni voznik osebnega vozila znamke audi A3. "Po do sedaj zbranih obvestilih in ogledu, je vozil po Cvetkovi ulici v smeri industrijske cone Rudnik. Zaradi neprilagojene hitrosti je v ovinku zapeljal naravnost v betonsko zaščitno ograjo, drsel ob njej in trčil še v kiosk in ograjo, ter se prevrnil na streho," nesrečo opisuje Tomaževic. Voznik se je pri tem huje telesno poškodoval, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana.

V nesreči je nastalo za skupno okoli 15.000 evrov škode. Policisti so za voznika odredili strokovni pregled, po vseh zbranih obvestilih pa bodo izvedli ustrezen ukrep.