Zaradi neprilagojene hitrosti zletel s ceste in pristal v potoku

Nesreča se je zgodila ob 9. uri. Ljubljanski policisti so po zbiranju obvestil ugotovili, da je voznik vozil z neprilagojeno hitrostjo, zaradi česar je vozilo zaneslo čez rob vozišča in pločnik, nato pa je obstalo v potoku Glinščica. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan.

Policisti okoliščine in vzrok prometne nesreče še preiskujejo in bo po vseh zbranih obvestilih izveden ustrezen ukrep, so sporočili s PU Ljubljana.