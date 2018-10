Zaradi nesreče daljši zastoj in gneča

Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani je oviran promet na odstavnem pasu. Kot so sporočili iz Prometno-informacijskega centra je že pred priključkom Vrhnika nastaja daljši zastoj. Potovalni čas se je podaljšal za več kot 1 uro, zdaj pa se čas podaljša še za približno pol ure. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo z avtoceste med priključkoma Logatec in Brezovica, so dodali.

Zaradi prometne nesreče je bil na vzhodni ljubljanski obvoznici v pokritem vkopu Strmec proti Malencam zaprt vozni pas, so poročali na Prometno-informacijskem centru za državne ceste.

Opozarjajo še, da zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na mestnih obvoznicah in iz smeri večjih mest, in sicer na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski in na cesti Šenčur-Kranj.