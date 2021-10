Na gorenjski avtocesti kar tri nesreče zapored, nastal je večkilometrski zastoj

Kot je pojasnil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave (PU) Ljubljana sta v prvi nesreči med priključkoma Brnik in Vodice trčili dve tovorni vozili. Dodal je, da je bil vzrok nesreče neprilagojena hitrost. Sopotnica v enem od vozil je bila lažje poškodovana.

Uprava RS za zaščito in reševanje pa poroča, da se je nesreča zgodila ob 4.10, in sicer približno kilometer pred izvozom Vodice. "Kombinirano vozilo s prikolico, na kateri je bilo osebno vozilo, je trčilo v odbojno ograjo in obstalo na voznem in prehitevalnem pasu. V prikolico je nato trčilo drugo kombinirano vozilo, pri tem pa je osebno vozilo na prikolici vrglo iz prikolice," so zapisali. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Reševalci pa so poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana, še poroča uprava.