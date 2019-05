Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti nastal daljši zastoj

Ljubljanski policisti so bili okoli 14. ure obveščeni o prometni nesreči na dolenjski avtocesti – Višnjegorski klanec, v smeri proti Novemu mestu.

V nesreči je bilo udeleženo vozilo, ki se je prevrnilo. Voznik je utrpel poškodbe in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Na kraju še poteka ogled in zbiranje obvestil, so sporočili s PU Ljubljana.