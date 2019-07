Zaradi nesreče pri delu, v kateri je umrl 51-letnik, ovadili tri osebe

V Celju se je junija lani v enem od podjetij zgodila nesreča pri delu, v kateri je na kraju nesreče pri izdelavi večje jamske vertikalne plinske peči umrl 51-letni moški.

Nesreča se je zgodila, medtem ko so delavci vstavljali sredico oziroma retorto v notranjost peči. Pred tem pa je v notranjosti peči takrat 37-letni delavec zvaril kovinsko prečno palico, namenjeno za dvig. Nanjo so namreč pritrdili verige mostnega dvigala, s katerim so sredico vstavili v peč. Pri vstavljanju je 51-letni delavec stal na vrhu peči in upravljal dvigalo. Pri spuščanju sredice v peč je kovinska prečna palica popustila, zato je sredica padla v notranjost peči in zadela 51-letnega delavca. Ta je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju.

Celjski kriminalisti so konec junija zaključili preiskavo. Na Okrožno državno tožilstvo v Celju so zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje varnosti pri delu podali kazensko ovadbo proti trem osebam, starim 32, 38 in 46 let.