Zaradi nesreče pri spustu po jeklenici kazensko ovadili 50-letnika

Poleg vodiča se je spusta udeležila skupina oseb, med njimi dva otroka. Sprva so se po jeklenici spuščali posamično, pozneje pa je vodnik v navezi pripel še tri udeležence in se z njimi vred spustil po jeklenici. Po približno 100 metrih se je slednja zaradi prekomerne teže udeležencev povesila do te mere, da je četverica zadela v vrh drevesa. Pri tem sta se huje poškodovala otrok, madžarski državljan, in deklica iz Slovenije. 41-letna Nemka je utrpela lažje poškodbe.

Nesreča se je zgodila 23. avgusta letos med Krnico in Kaninom. Kriminalisti so ugotovili, da je spust po jeklenici (zip line) izvajala gospodarska družba, ki se ukvarja tudi s tovrstno športno dejavnostjo.

Po trku so nadaljevali spust do konca jeklenice, kjer so poškodovancem nudili prvo pomoč. Dve osebi so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, eni osebi pa so nudili zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici.

Policija je o nesreči obvestila pristojne pravosodne organe, kriminalisti pa so pri preiskavi sodelovali tudi z delovno inšpekcijo. Glede na vsa ugotovljena dejstva so kriminalisti minuli teden zoper 50-letnega osumljenca podali kazensko ovadbo na okrožno sodišče, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.