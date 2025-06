Zaradi nesreče več kot štiri ure zaprta glavna cesta proti Mariboru

Zaradi prometne nesreče, v kateri so bila udeležena štiri vozila, je bila za okoli štiri ure in pol zaprta glavna cesta Dravograd–Maribor izven naselja Sveti Boštjan. Ponovno so jo odprli okoli 8.50, po prvih podatkih pa so bile v nesreči štiri osebe lažje poškodovane, so sporočili s Policijske uprave Celje.