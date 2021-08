Zaradi nesreče zaprt del štajerske avtoceste proti Mariboru

Okoli 10. ure se je na štajerski avtocesti pri počivališču Zima med priključkom Celje center in Slovenske Konjice v smeri proti Mariboru zgodila prometna nesreča. Po poročanju prometno-informacijskega centra je omenjeni del štajerske avtoceste zaprt. S PU Celje so sporočili, da ogled kraja nesreče še traja, zato je prvih informacij malo. Nesreča naj bi se zgodila zaradi neprilagojene hitrosti, ko se je voznik zaletel v počasi vozečo kolono. "Šlo je za naletno trčenje štirih vozil," so pojasnili policisti. Huje poškodovanih v nesreči po prvih podatkih ni.