Zaradi prometne nesreče bo dlje časa zaprt predor Karavanke. Več sledi.
Zaradi nesreče zaprt predor Karavanke
Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče na avstrijski strani zaprt v obe smeri. Zapora naj bi trajala dlje časa. Za osebna vozila je obvoz možen preko Ljubelja ali Korenskega sedla.
