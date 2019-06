Na vipavski hitri cesti gori vozilo

Zaradi gorečega vozila je vipavska hitra cesta med Nanosom in pokritim vkopom Rebrnice proti Italiji zaprta hitra cesta. Štajerska avtocesta med Šentrupertom in Vranskim v smeri proti Ljubljani je ponovno prevozna, vendar zastoj ostaja. Vozite previdno in strpno.

Vipavska hitra cesta je zaradi gorečega vozila zaprta med Nanosom in pokritim vkopom Rebrnice proti Italiji, piše na Prometnoinformacijskem centru. Zaradi prometne nesreče težave na štajerski avtocesti Štajerska avtocesta, ki je bila zaradi prometne nesreče med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani kar nekaj časa zaprta, je ponovno prevozna. Zastoj sicer ostaja med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Nesreča se je zgodila zaradi naleta več vozil, so za24ur.com povedali na Prometnoinformacijskem centru. Eno vozilo naj bi v naletu odneslo s ceste. V času zastojev se je v koloni sicer zgodila še ena prometna nesreča. R2-447, Žalec - Šempeter

R2-447, Žalec - Šempeter, gost promet z zastoji. V dolžini 2 km in 100 m. A1-E57, Maribor - Ljubljana

A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Šempeter in cestninsko postajo Vransko v smeri Ljubljane je območje zastojev v dolžini 6 km in 200 m. A1-E57, Maribor - Ljubljana

A1, Maribor - Ljubljana, pred predorom Pletovarje v smeri Ljubljane gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 200 m. A2-E70, Obrežje - Ljubljana

A2, Obrežje - Ljubljana, pred predorom Debeli hrib v smeri Ljubljane gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 400 m. A1-E61, E70, Koper - Ljubljana

A1, Koper - Ljubljana, med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri Ljubljane je zaradi predmeta na vozišču oviran promet. H4 , Razdrto - Nova Gorica

H4, Razdrto - Nova Gorica, med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1 v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. G1-5, Brestanica - KrÜko

G1-5, Celje - Krško, pri Krškem, pri kamnolomu Gunte, občasne popolne zapore zaradi miniranja (do 15 min, do 13. ure. G1-5, Rimske Toplice - Zidani Most

G1-5, Celje - Krško, pri Zidanem Mostu, pri kamnolomu, občasne popolne zapore zaradi miniranja (do 15 min, do 13. ure. A2-E70, Ljubljana - Obrežje

A2, Ljubljana - Obrežje, na cestninski postaji Dob v smeri Novega mesta je zaradi izrednega dogodka oviran promet. A2-E61, Ljubljana - Karavanke

A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Podtabor in priključkom Brezje v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del oviran promet. A1-E57, Maribor - Ljubljana

A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Fram in priključkom Sl. Bistrica - sever v smeri Ljubljane je zaradi okvare vozila oviran promet. A2-E70 Kronovo-Obrežje

A2-E70, Kronovo-Obrežje, mejni prehod Obrežje, Bregana, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 30 min pri vstopu. A2-E70, Obrežje - Ljubljana

A2, Obrežje - Ljubljana, v predoru Debeli hrib v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas. A1-E57, Maribor - Ljubljana

A1, Maribor - Ljubljana, v predoru Pletovarje v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas. H3 , Ljubljana - severna obvoznica

H3, Ljubljana - severna obvoznica, na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Sneberjam je zaradi del oviran promet.