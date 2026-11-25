Kot so pojasnili na Policijski upravi Celje, se je v nesreči prevrnilo tovorno vozilo in trčilo v sredinsko ograjo. Zaradi odstranjevanja posledic je pričakovati, da bo avtocesta zaprta dlje časa.
Črna kronika
Štajerska avtocesta zaprta: tovornjak trčil v ograjo
Zaradi prometne nesreče je štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje zaprta v obe smeri. Nastaja zastoj, na Prometno-informacijskem centru priporočajo obvoz po regionalni cesti Slovenske Konjice-Vojnik-Celje center in obratno.
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