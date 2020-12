Zaradi neustreznega ravnanja s kurilno pečjo zagorelo v podjetju v Litiji

Včeraj, nekaj pred 19. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru v podjetju na območju Litije. Ugotovili so, da je zaradi neustreznega ravnanja s kurilno pečjo prišlo do požara v objektu, kjer so se vneli delovni stroji.

Večja materialna škoda

Nastala je večja materialna škoda. Trije delavci podjetja so bili zaradi vdihavanja dima odpeljani na preventivni pregled v UKC Ljubljana. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.