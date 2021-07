Planinki zaradi nevihte in nepoznavanja sestopne poti obtičali

Na njun klic so se oglasili avstrijski gorski reševalci, zato sta dekleti potrebovali kar nekaj časa, da so se sporazumeli. V tem času se je že razbesnela nevihta in plezalki sta se umaknili v zavetje pod greben, kar je bila pravilna odločitev, je zatrdil Šenk. "Avstrijski kolegi so nas poklicali in na intervencijo smo se odpravili 15 minut po nevihti, takoj ko je bilo najhujše mimo. Ko smo prišli do njiju, je padal dež, pihal močan veter, temperature so bile nizke. Bili sta podhlajeni, zato smo jima dali topla oblačila in ju nato pospremili do Kranjske koče na Ledinah," je pojasnil Šink, ob tem pa dodal, da so tudi oskrbniki v koči poskrbeli, da sta se dekleti ogreli in tam tudi prespali.

Zgodba se je na veselje vseh končala srečno, a vedno ni in ne bo tako. Zato Primož Šenk svetuje vsem, ki se odpravljajo v gore: "Glavno je, da vemo, kam gremo. Spremljajmo vremensko napoved, sploh v poletnem času, ko so nevihte pogoste."

A ne zgolj to. Nad 2000 metri je še vedno sneg in preobrat vremena hitro prinese nizke temperature. Zato poleg opreme za snežne razmere, ki jo moramo znati uporabljati, v nahrbtnik sodijo tudi topla oblačila. Slednja so obvezna oprema vse poletje, saj nikoli ne vemo, kdaj se v visokogorju spremeni vreme ali kje obtičimo.