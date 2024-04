Tovornjak na avtocesti ostal brez goriva, vanj trčila 39-letnica

Prometna nereča se je zgodila v četrtek ob 13.36. 39-letnica je v trčenju v zadnji del manjšega tovornega vozila utrpela lažje poškodbe.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je tovorno vozilo obstalo, ker je zmanjkalo goriva. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja po 326. čl. KZ-1, in sicer ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom, če kdo iz malomarnosti povzroči oviro in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi.

Voznici pa so izdali plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti vožnje, saj ni vozila tako, da bi vozilo ves čas obvladovala oziroma ga lahko ustavila pred oviro, so še sporočili iz PU Koper.