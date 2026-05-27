Črna kronika

Zaradi okvare vozila obstal na počasnem pasu, vanj trčil tovornjak

Logatec, 27. 05. 2026 15.43 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Nesreča na primorski avtocesti

Med vožnjo po avtocesti v smeri Kopra je 63-letni voznik zaradi okvare vozila pred izvozom Logatec obstal na počasnem pasu. Vanj je nato trčil voznik tovornega vozila, pri čemer je 63-letnik utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl. V vozilu je imel tudi psa, ki je v nesreči prav tako poginil.

Malo po 11. uri se je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 63-letni voznik osebnega vozila.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, se je po do sedaj zbranih podatkih nesreča zgodila, ko je 63-letnik med vožnjo po avtocesti v smeri Kopra zaradi okvare vozila obstal na počasnem pasu. Nato je v ustavljeno vozilo, v katerem je bil poleg voznika še pes, naletelo tovorno vozilo, pa pišejo na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Stara Vrhnika in Dolnji Logatec so zavarovali kraj dogodka, oživljali neodzivnega voznika do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. A poškodbe so bile tako hude, da je voznikje na kraju nesreče umrl.

Gasilci so odklopili akumulatorja, preprečili razsutje pšenice iz tovornega vozila, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in iz osebnega vozila izvlekli tudi poginulega psa. Tega je po koncu preiskave prevzel dežurni higienik.

Preizkus alkoholiziranosti pri vozniku tovornega vozila je pokazal rezultat 0,00 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Policisti na kraju opravljajo ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalna sodnica in državni tožilec. Avtocesta bo zaradi opravljanja ogleda na omenjenem delu predvidoma zaprta še eno do dve uri.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

"Voznike, ki so ostali v zastoju, pozivamo k strpnosti, upoštevanju navodil ter doslednemu ustvarjanju reševalnega pasu. Tiste, ki so obstali v zastoju, opozarjamo, naj ne izstopajo iz vozil in naj se ne zadržujejo na vozišču ali odstavnem pasu, saj s tem ogrožajo svojo varnost in ovirajo delo interventnih služb," še opozarjajo na Policiji.

prometna nesreča smrt avtocesta

