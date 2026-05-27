Zaradi okvare vozila obstal na počasnem pasu, vanj trčil tovornjak

Malo po 11. uri se je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 63-letni voznik osebnega vozila.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, se je po do sedaj zbranih podatkih nesreča zgodila, ko je 63-letnik med vožnjo po avtocesti v smeri Kopra zaradi okvare vozila obstal na počasnem pasu. Nato je v ustavljeno vozilo, v katerem je bil poleg voznika še pes, naletelo tovorno vozilo, pa pišejo na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Stara Vrhnika in Dolnji Logatec so zavarovali kraj dogodka, oživljali neodzivnega voznika do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. A poškodbe so bile tako hude, da je voznikje na kraju nesreče umrl.

Gasilci so odklopili akumulatorja, preprečili razsutje pšenice iz tovornega vozila, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in iz osebnega vozila izvlekli tudi poginulega psa. Tega je po koncu preiskave prevzel dežurni higienik.