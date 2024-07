Po prvih ugotovitvah je kolesar vozil po kolesarski stezi iz Šmarjete proti Šmarješkim Toplicam. Zaradi neprilagojene hitrosti je v nekem trenutku izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval.

Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico, od koder so zdaj sporočili, da je kolesar zaradi hudih poškodb umrl. Odrejena je bila sanitarne obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti, so še sporočili.