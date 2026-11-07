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Črna kronika

Zaradi parkirnega mesta izbruhnil pretep, ki se je končal s poškodbami

Zagreb, 07. 11. 2026 12.58 pred 52 minutami 1 min branja 3

Avtor:
K.H.
Hrvaška policija

V zagrebški soseski Trešnjevka je spor zaradi parkiranja prerasel v fizični obračun, v katerem je bil huje poškodovan 58-letni moški. Policija je po incidentu pridržala 50-letnika, kriminalistična preiskava pa še poteka.

Dogodek se je zgodil v petek nekaj pred 19. uro v garaži v zagrebški soseski Trešnjevka. Po navedbah zagrebške policije sta se 50-letnik in 58-letnik najprej zapletla v besedni spor zaradi parkiranja v garaži.

Prepir se je nato stopnjeval v fizični obračun, pri čemer je 50-letnik z udarcem v glavo poškodoval starejšega moškega.

Poškodovanca so oskrbeli v bolnišnici KBC Sestre milosrdnice, kjer so ugotovili, da je utrpel hude telesne poškodbe.

Policisti so 50-letnega osumljenca prijeli in ga odpeljali na policijsko postajo. Okoliščine incidenta zdaj preiskujejo v okviru kriminalistične preiskave.

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KOMENTARJI3

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JApajaDAja
07. 11. 2026 13.57
slo državljan ob pristanku letala v zg ostal brez 114 k €..
Odgovori
0 0
proofreader
07. 11. 2026 13.54
Hrvaški bojevniki.
Odgovori
+1
1 0
EU Dig. Cenzura
07. 11. 2026 13.47
A je to hrvaški portal, Hrvati nič od slovencev ne objavijo???
Odgovori
+1
1 0
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