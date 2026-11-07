Zaradi parkirnega mesta izbruhnil pretep, ki se je končal s poškodbami

Dogodek se je zgodil v petek nekaj pred 19. uro v garaži v zagrebški soseski Trešnjevka. Po navedbah zagrebške policije sta se 50-letnik in 58-letnik najprej zapletla v besedni spor zaradi parkiranja v garaži.

Prepir se je nato stopnjeval v fizični obračun, pri čemer je 50-letnik z udarcem v glavo poškodoval starejšega moškega.

Poškodovanca so oskrbeli v bolnišnici KBC Sestre milosrdnice, kjer so ugotovili, da je utrpel hude telesne poškodbe.

Policisti so 50-letnega osumljenca prijeli in ga odpeljali na policijsko postajo. Okoliščine incidenta zdaj preiskujejo v okviru kriminalistične preiskave.