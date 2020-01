Zaradi pirotehnike zgorel objekt, policisti obravnavali več prijav streljanja

Silvestrska noč za policiste ni bila nič kaj praznična. Skupno so obravnavali 68 različnih prekrškov in 25 kaznivih dejanj, nekaj lažjih poškodb zaradi pirotehnike, na Dolenjskem tudi streljanje. Pri varovanju več kot 50 javnih prireditev na silvestrovo je sodelovalo 440 policistov, so sporočili s policije.

Policisti so v dveh primerih zasegli skupno 633 pirotehničnih izdelkov, obravnavali so tudi štiri lažje poškodbe zaradi pirotehnike. Od tega so dva primera obravnavali gorenjski policisti. V enem primeru je moški z vžigalnikom prižgal pirotehnično sredstvo za signalno pištolo, ki mu je ob eksploziji poškodovala roko. V drugem primeru pa je moškega zadel košček rakete in mu poškodoval oko, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Policisti v Novem mestu, Metliki in Črnomlju so obravnavali tudi več prijav streljanja, od katerih gre v nekaj primerih verjetno za uporabo pirotehnike. FOTO: Miro Majcen

Moškega, ki je z otroki v strnjenem naselju uporabljal pirotehniko, so policisti na Jesenicah obravnavali že v torek dopoldne. Na objestno rabo ga je najprej opozoril občan. Ker ga ni upošteval, je na pomoč poklical policiste. Ti so kršitelju zaradi prekrška izrekli globo. Gorenjski policisti so prijave kršitve javnega reda in miru s pirotehničnimi sredstvi prejeli še po dvakrat v Kranju in Škofji Loki ter enkrat v Tržiču. Kršiteljev niso izsledili. Obravnavali več prijav streljanja Policisti v Novem mestu, Metliki in Črnomlju so obravnavali več prijav streljanja, od katerih gre v nekaj primerih verjetno za uporabo pirotehnike. V dveh naseljih v okolici Novega mesta in v naselju v okolici Metlike so uspeli zaradi hitre intervencije najti in zaseči tulce vojaškega streliva, preden bi jih osumljenci pospravili.

Okrog 2. ure ponoči so policisti opravili hišno preiskavo v Brezju, kjer naj bi se skrival osumljenec z orožjem. FOTO: POP TV