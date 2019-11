Zaradi podhladitve in izčrpanosti umrl 20-letni migrant

"Klicali so pomoč, zato je k vozilu takoj pristopil bližnji gasilec in obvestil zdravnika, saj je bila v avtu še ena oseba, ki je kazala minimalne znake življenja. Na kraj je prišla zdravnica iz zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, ki je moškega oživljala, vendar je kljub temu umrl," so zapisali na Policijski upravi Koper.

Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo, vzrok smrti pa naj bi bila podhladitev in izčrpanost. Policisti so ugotovili, da je umrl 20-letni Sirijec.

Policisti so med pogovorom s svojci umrlega ugotovili, da je klical v Nemčijo svoja brata, ki sta bila z njim v vozilu, in povedal, da ne more več in naj ga pridejo iskat. Našli so ga nekje v gozdu v bližini Ilirske Bistrice na podlagi koordinat, ki jih je poslal sam in ga pripeljali na policijsko postajo.