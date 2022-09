Zaradi podkupovanja pri gradbenih storitvah kriminalisti ovadili več oseb

Zaradi suma storitve kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje ovadili več fizičnih in pravnih oseb. Celjski kriminalisti, ki so zaključili z obsežno kriminalistično preiskavo sumov korupcijskih kaznivih dejanj pri izvajanju javne gospodarske dejavnosti v dveh občinah na Celjskem, so dokazali tudi visoko oškodovanje občinskih in državnih proračunskih sredstev.

Preiskavo bo na novinarski konferenci, ki bo ob 11. uri potekala v četrtek, 15. septembra 2022, predstavil Ervin Stojnšek, vodja Oddelka za gospodarsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Celje. O preiskovanju korupcijskih kaznivih dejanj na območju celotne Slovenije pa bo spregovoril višji kriminalistični inšpektor z Oddelka za korupcijo v Sektorju za gospodarsko kriminaliteto Uprave kriminalistične policije GPU Damijan Knavs.