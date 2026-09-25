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Črna kronika

Zaradi podora skal med plezanjem padel in na kraju umrl

Kranj, 25. 09. 2026 20.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Reševanje Široka peč

Na območju gore Široka peč, ki je del Martuljške skupine gora, se je popoldne smrtno ponesrečil 35-letni plezalec. Zaradi podora skal je med plezanjem izgubil ravnotežje in padel v globino. Plezal je v navezi s plezalko.

V alpinistični smeri Vzhodni steber v Široki peči so bile tri samostojne naveze, vsaka po dva plezalca. "Kot druga samostojna naveza sta plezala 35-letni plezalec kot prvi in plezalka kot druga. Zaradi podora skal je 35-letni plezalec med plezanjem izgubil ravnotežje in padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl," so sporočili kranjski policisti.

Na kraju je bila dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote, ki je na kraju opravil ogled. Plezalca so s helikopterjem prepeljali v dolino in o nesreči obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in dežurno državno tožilko.

V dolino so prepeljali tudi soplezalko in plezalca iz zadnje samostojne naveze, ki sta na kraju nudila prvo pomoč.

Kranjskogorski policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo. V reševanje so bili vključeni tudi gorski reševalci GRS Kranjska Gora.

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nesreča v gorah Široka peč gorsko reševanje Kranjska Gora

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