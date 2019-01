Zaradi požara evakuirali vrtec v Stražišču

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so v intervenciji posredovali poklicni gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj in prostovoljni gasilci iz Stražišča ter Bitenj. Ko so požar pogasili in prezračili prostore, so objekt pregledali s termo kamero in opravili meritev prisotnosti nevarnih plinov. Ker naprava ni zaznala nevarnih plinov, so se otroci lahko vrnili v vrtec.

O dogodku so obvestili tudi pristojne službe.