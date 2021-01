Zaradi požara na električnih vodih zaprt Delavski most v Kranju

Zaradi intervencije po požaru na več električnih vodih, ki so speljani pod mostom, je trenutno še vedno zaprt Delavski most v Kranju. Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj je železniški promet že sproščen, promet za vozila po cesti v obe smeri pa po prvi oceni ne bo možen še najmanj eno uro.

Obvoz je možen po vzporednih cestah. Po prvih podatkih v požaru nihče ni poškodovan.

Požar so že pogasili kranjski poklicni gasilci. Zakaj je zagorelo pa še ugotavljajo.