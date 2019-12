Zaradi požara v savni evakuirali CŠOD Planica

Prostore so nato prezračili in opravili pregled celotnega objekta. Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, v času vžiga v savni ni bilo nikogar. Poškodovan ni bil nihče, prav tako nihče ni potreboval zdravniške pomoči zaradi dima. Goste so evakuirali in jih za čas intervencije do okoli 22.30 namestili v drug objekt.

Začetni požar so začeli gasiti zaposleni, dokončno pa so ga pogasili gasilci. Nastalo je za okoli 10.000 evrov škode. Tuja krivda je po do sedaj zbranih obvestilih izključena, so dodali na policiji.