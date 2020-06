Zaradi požara v savni Term Zreče evakuirali del težjih bolnikov

Včeraj zvečer je v kletnih prostorih zdraviliškega dela Term Zreče zagorel lesen strop nad finsko savno. Na teren je prihitelo 56 gasilcev z devetimi vozili iz gasilskih društev Zreče, Gorenje pri Zrečah in Stranice, nam je povedal vodja intervencije Marijan Jelenko iz PGD Zreče. "Požar ni bil velik – zagorelo je nekaj kvadratnih metrov stropa – a je bilo gašenje zahtevno zaradi gostega dima. Težko smo našli žarišče, saj so kletni prostori veliki. Gašenje je bilo oteženo tudi zaradi slabega zračenja in visokih temperatur,"je pojasnil in dodal, da so žarišče naposled našli s termo kamero, gasilci pa so morali nositi dihalne aparate.