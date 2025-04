Zaradi preglasne glasbe so mu izklopili elektriko

Kranjski policisti so včeraj okoli 23.20 dobili prijavi zaradi preglasne glasbe v enem izmed stanovanj večstanovanjske stavbe na območju Kranja. Lastnik, ki se je prepuščal visokim decibelom, je motil mir in počitek stanovalcev.

Ob intervenciji policistov se na zvonenje ni odzval in ni odprl vrat, prav tako ni utišal ali ugasnil glasbe, nasprotno, glasnost je celo povišal. Policisti so zato z ustno odredbo upravljavcu električne energije ukazali začasen izklop elektrike, je sporočil predstavnik policijske upave Kranj Roland Brajič. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo po identifikaciji kršitelja zanj vodili tudi prekrškovni postopek.



Zakon o varstvu javnega reda in miru namreč opredeljuje kot prekršek, če se med 22. in 6. uro naslednjega dne na nedovoljen način moti mir ali počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege.

Če se z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti, je za tako kršitev predpisana kazen 104,32 evra.

Za preprečitev nadaljevanja prekrška lahko policist z ustno odredbo ukaže upravljavcu začasen izklop dobave elektrike. Izklop lahko traja do vzpostavitve javnega reda in miru, vendar ne več kot šest ur. Stroške izklopa in priklopa ter morebitno nastalo škodo plača kršitelj.