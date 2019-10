Zaradi prehitre vožnje povzročil nesrečo, šest oseb poškodovanih

V nedeljo nekaj po 6. uri se je na Poti rdečega križa v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi vozniki treh osebnih vozil, je sporočil Tomaž Tomaževic iz Pu Ljubljana.

"Po do sedaj zbranih obvestilih je do nesreče prišlo, ker je 22-letni voznik osebnega vozila znamke BMW, zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku trčil v robnik. Vozilo je nato zaneslo na nasprotno smerno vozišče in čelno trčilo v vozilo 50-letnega voznika Renaulta, ki je pripeljal nasproti,"je zapisal.

V odpadle dele vozil je nato trčil še en voznik. V nesreči so se poleg voznika huje poškodovali še štirje potniki v vozilu BMW, udeleženi voznik Renaulta pa je bil lažje poškodovan. Vsi so bili z reševalnimi vozili odpeljani v ljubljanski klinični center.

"Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo," je še dodal Tomaževic.