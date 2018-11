Zaradi prehitre vožnje zapeljal v potok

Gorenjski policisti so obravnavali nesrečo voznika, ki je zaradi prehitre vožnje zapeljal s ceste v potok. Policisti ob tem opozarjajo, da so posledice prehitre vožnje lahko tudi usodne. Voznik lahko namreč izgubi nadzor nad vozilom in se ne more varno ustaviti v nepredvideni situaciji.

Radovljiški policisti so včeraj opoldne obravnavali nesrečo voznika, ki je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal v potok, sredi popoldneva pa sta na Kokrici zaradi prekratke varnostne razdalje trčila udeleženca z osebnima avtomobiloma. Udeleženci so se v nesreči po podatkih policije lahko telesno poškodovali.



Voznik je zapeljal v potok. FOTO: PP Radovljica Policisti vse voznike opozarjajo, da sta varnostna razdalja in hitrost vožnje zelo pomembna dejavnika pri vožnji, ju pa vozniki pogosto in neupravičeno podcenjujemo. Prekratka razdalja pomeni, da se ne bomo mogli varno ustaviti, če vozilo pred nami zmanjša hitrost ali se ustavi, posledica vožnje z prilagojeno hitrostjo pa je izguba nadzora nad vozilom in prav tako nezmožnost varne ustavitve v nepredvideni situaciji.