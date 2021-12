Zaradi preprodaje kokaina priprli 46-letnika iz Pirana

Piranski policisti so v sklopu dvomesečne preiskave ugotovili, da se je 46-letnik iz Pirana, ki je bil osumljen proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, vsakodnevno ukvarjal s preprodajo kokaina.

V času od 8. septembra do 22. oktobra je osumljeni izvršil najmanj 18 preprodaj omenjene droge. Decembra so policisti 46-letniku odvzeli prostost in na njegovem domu opravili hišno preiskavo. V postopku so našli in zasegli kokain ter pripomočke za preprodajo drog.