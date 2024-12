Pred stanovanjskim blokom na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je nekaj pred 12. uro prišlo do pretepa, v katerem je moralo posredovati več policistov. V njem je 41-letnik poškodoval 72-letnika, ki so ga morali prepeljati v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. 41-letnika je Policija že izsledila in prijela.