Zaradi pretepenih Slovencev na Krku aretirali tri hrvaške državljane

Policija je razkrila nekaj več podrobnosti o incidentu v priljubljenem nočnem klubu na otoku Krk, o katerem smo poročali. Potrdili so, da so bili v pretepu poškodovani štirje slovenski državljani, ki so bili pregledani v reškem kliničnem centru in že odpuščeni iz bolnišnice. Preiskava še vedno poteka, zaradi vpletenosti so že aretirali tri Hrvate, najmanj dva pa še iščejo.

Kot so sporočili s hrvaške policije, je do pretepa v enem izmed gostinskih lokalov v Punatu prišlo v noči s petka na soboto ob enih zjutraj. Poškodovani so bili štirje slovenski državljani, ki so jim zdravniško pomoč nudili na reški urgenci, še isti dan pa so bili odpuščeni iz bolnišnice, piše lokalni časnik Novi list. Povzemajo izjavo policijske uprave primorsko-goranske županije, ki je potrdila, da v povezavi s tem preiskujejo najmanj pet hrvaških državljanov, tri so v soboto popoldne aretirali na Krku in Reki, ostale pa še iščejo. Kriminalistična preiskava še vedno poteka, policija skuša ugotoviti vse okoliščine incidenta. Incident v nočnem klubu na Krku: varnostniki naj bi pretepli štiri Slovence Portal 24sata, ki je objavil tudi posnetke dogajanja v klubu Onyx, je poročal, da so Slovence pretepli varnostniki. Na posnetku eden od fantov leži nezavesten na tleh, drugega pa varnostnik večkrat udari. Kaj je sprožilo pretep, še ni jasno.