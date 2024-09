Zaradi prevelike hitrosti z motorjem trčil v zid, s sopotnico hudo poškodovana

66-letnik motorist je vozil po regionalni cesti iz Loga pod Mangartom proti Predelu. Ko je pripeljal po klancu navzgor v ostri ovinek, je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno z vozišča in s prednjim delom motorja trčil v kamniti podporni zid. Od tam ga je odbilo v dva prometna znaka.

Po trku je motorno kolo obstalo v pokončnem položaju, motorista pa je vrglo z motorja in je obležal za leseno varovalno ograjo in odtokom za meteorne vode. Njegovo 68-letno sopotnico je po trku premaknilo z zadnjega sedeža na voznikov sedež. Ostala je ukleščena med motorjem in varovalno ograjo.

Oba udeleženca nesreče, sicer državljana Avstrije, so na kraju oskrbeli reševalci. 66-letnega Avstrijca so odpeljali na heliport v Bovec, kjer so ga prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči iz Brnika in ga odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Poškodovano sopotnico so medtem odpeljali na zdravljenje v avstrijsko bolnišnico.

Pomoč na kraju so policistom in reševalcem nudili tudi gasilci PGD Bovec. Policisti bodo na podlagi vseh ugotovitev zoper povzročitelja nesreče, 66-letnega voznika, podali ustrezen ukrep.