Zaradi prevrnjenih raket v Grosupljem popolnoma pogorel avtomobil

Čeprav je bilo o nevarnosti pirotehnike povedano praktično že vse, so nekateri še vedno prepričani, da je treba prehod iz starega v novo leto nujno proslaviti s pokanjem. Bilanca je temu primerna. V Kranju je zdravniško pomoč potreboval otrok, v Murski Soboti je moral v bolnišnico mlajši moški, v Škofji Loki je 20-letnika poškodovala rimska sveča. Po vsej državi so goreli zabojniki za smeti, v Grosupljem je v celoti pogorelo osebno vozilo, v Izoli so petarde metali na mimovozeče avtomobile. Kršiteljem so do novoletnega jutra zasegli več kot 1000 kosov različnih pirotehničnih sredstev, na Policijo je moralo priti več staršev.

Na območju Policijske uprave Koper so že v minulih dneh prejeli veliko klicev zaradi uporabe pirotehničnih sredstev, še posebej intenzivne pa so bile kršitve v minuli noči. Največ klicev so prejeli z območja koprskega mestnega jedra, pa tudi iz Izole, Pirana, Postojne, Pivke in Sežane. V Izoli so kršitelji metali petarde celo na mimovozeče avtomobile, so navedli na Policijski upravi Koper. Dodali so, da so se odzvali na vsako prijavo, večine kršiteljev pa kljub temu niso izsledili.

Pirotehnika FOTO: Bobo icon-expand

V Gažonu pri Kopru so v torek zvečer obravnavali 13- in 15-letnika, ki sta imela pri sebi več kot 300 pirotehničnih sredstev. Med njimi so bile večje petarde in več kot 12 različnih vrst predelanih pirotehničnih sredstev. Vse so jima zasegli in obvestili starše, ki so prišli ponju. Sledita obdolžilni predlog in obvestilo pristojnemu centru za socialno delo.

Prav tako so obvestili starše dveh mladoletnikov, starih 14 in 15 let, ki so ju prijeli v Kopru in jima zasegli več kot 530 petard. Sledi obdolžilni predlog. Raketa zadela otroka Na Bonifiki v Kopru je v torek zvečer v zabojnik za smeti nekdo vrgel pirotehnično sredstvo, tako da je zagorel. Policisti obravnavajo primer kot kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari. V Piranu so 32-letnemu državljanu Italije nekaj minut čez polnoč zasegli 14 petard. Plačati je moral globo. V Brezovici pri Materiji pa je bila najverjetneje zaradi pirotehničnega sredstva poškodovana omarica optičnega omrežja.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 16 klicev o moteči ali nepravilni uporabi pirotehničnih izdelkov. Kranjske policiste so nekaj pred polnočjo obvestili, da dve ali več skupin na travniku spuščata rakete, pri čemer je ena od raket zadela otroka in ga lažje poškodovala. Pomoč so mu nudili v zdravstveni ustanovi. Policisti zbirajo obvestila o identifikaciji oseb in vseh okoliščinah dogodka ter vodijo postopek.

Zdravstveni delavci so imeli delo tudi na silvestrovo FOTO: Bobo icon-expand

Škofjeloški policisti so medtem danes nekaj čez polnoč obravnavali 20-letnika, ki se je lažje poškodoval med uporabo t. i. rimske sveče. Gre za vrsto ognjemeta z dolgim tankim papirnatim tulcem, ki vsebuje plasti pirotehničnih zvezd. Na območju Blejske Dobrave so v torek nekaj pred 21. uro petarde metali otroci. Jeseniški policisti so jih izsledili in pri enemu našli 367 petard, ki so mu jih zasegli. Pogovorili so se z njegovim očetom, obvestili pa bodo tudi pristojni center za socialno delo. Gorele stvari Kranjski policisti so se nekaj po polnoči ukvarjali s požarom v zabojniku za smeti, ki ga je po dozdajšnjih podatkih zanetila odvržena pirotehnika. Gasilci so požar pogasili, policisti pa še naprej zbirajo obvestila in vodijo postopek. Tudi ljubljanski policisti so v zadnjih 24 urah zasegli več pirotehničnih sredstev. Za Bežigradom so mladoletniku zasegli 64 petard, nato pa dvema mladoletnikoma še štiri škatle z raketami, nekaj posameznih raket in približno 20 petard. V Kamniku so otroku zasegli 19 petard, od katerih je dve že predelal v pirotehnični izdelek z močnejšim učinkom. Na območju Grosuplja je danes ob približno eni uri ponoči gorelo, ker je moški spuščal rakete. Pri tem se je škatla z raketami prevrnila, rakete pa so zanetile požar v bližnji lopi in na osebnem vozilu, ki je v celoti pogorelo. Prav tako je pogorelo ostrešje lope. V požaru ni bil nihče poškodovan. Približno uro kasneje pa je gorelo na območju Kamnika. Po policijskih ugotovitvah je moški spuščal rakete, po uporabi pa je škatlo odložil v smetnjak, ki se je vnel. Požar se je razširil na pročelje stanovanjskega objekta. V dogodku ni bil nihče poškodovan, gasilci pa so požar pogasili.

Prav tako o posledicah zaradi uporabe pirotehnike poročajo iz Policijske uprave Murska Sobota. Med silvestrovanjem v Murski Soboti si je namreč mlajši moški pri uporabi pirotehnike lažje poškodoval roko. Oskrbeli so ga v bolnišnici. Nevarnost, ki ogroža tudi druge Kdor se kljub svarilom ne more upreti uporabi pirotehničnih izdelkov, naj poskrbi vsaj na to, da jih bo uporabil varno in uvidevno, torej tako, da to drugih ne bo ogrožalo in motilo. Hkrati mora upoštevati zakonske omejitve, je na spletni strani zapisala Policija.