Na južni ljubljanski obvoznici tovornjak prebil ograjo in zapeljal z viadukta

Na južni ljubljanski obvoznici na razcepu Malece iz smeri Rudnika proti predoru Golovec sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in odstavni pas, nastaja dva kilometra dolg zastoj.

Kot so nam pojasnili na Policiji upravi Ljubljana, gre za hujšo prometno nesrečo, v njej pa sta udeležena tovorno in osebno vozilo. Prometno-informacijski center za državne ceste na spletni strani poroča, da je tovorno vozilo zapeljalo z viadukta. Voznikom priporočajo obvoz po zahodni in severni obvoznici.

Več informacij o nesreči policisti še zbirajo. Na kraju dogodka so trenutno prisotne tudi gasilsko-reševalne službe.