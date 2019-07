Zaradi prometnih nesreč na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru

Zaradi dveh prometnih nesreč sta zaprta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru, piše na Prometno-informacijskem centru (PIC). Promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki trenutno meri dva kilometra. Potovalni čas se podaljša za približno 10 minut, ocenjujejo na PIC.

Obe nesreči sta se zgodili pri cestninski postaji Pesnica. V prvi nesreči so bila udeležena tri vozila, eno od njih je trčilo v ograjo. V nesreči so udeleženci utrpeli lahke telesne poškodbe, so pojasnili na Policijski upravi Maribor.

Druga nesreča se je zgodila v bližini, najverjetneje zaradi prekratke varnostne razdalje. Tudi tukaj so bila udeležena tri vozila, poškodovanih ni.

Na podravski avtocesti je med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški tri kilometre dolg zastoj. Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Podutika mimo Kosez in Kozarij proti Vrhniki, na razcepu Kozarje od Viča proti Brezovici, na štajerski avtocesti pred cestninsko postajo Tepanje proti Mariboru ter na cestah Šmarje – Dragonja in Seča – Sečovlje.

Zastoji so tudi na Hrvaškem in v Avstriji proti Sloveniji.

Čakalne dobe na mejnih prehodih

Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje, Sečovlje, Jelšane, Dragonja in Obrežje. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil pri vstopu iz države čakajo do pol ure, pri izstopu pa do dveh ur.

Na mejnem prehodu Dragonja pri vstopu do 45 minut, pri izstopu do ene ure. Na mejnem prehodu Sečovlje in Jelšane je polurna čakalna doba pri vstopu in izstopu iz države. Tovorna vozila na mejnem prehodu Obrežje pri vstopu v Slovenijo čakajo več dve uri.

Dela na cestah

Na štajerski avtocesti, na priključku Slovenske Konjice sta zaradi del zaprta izvoz in uvoz iz smeri Ljubljane proti Mariboru ter izvoz Lukovica iz smeri Ljubljane in uvoz Lukovica proti Ljubljani.

Zaradi odstranjevanja cestninske postaje promet na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno.

Na primorski avtocesti sta zaradi del zaprta izvoz in uvoz Kozina proti Ljubljani. Obvoz je preko priključkov Kastelec in Divača.

V Ljubljani bo do predvidoma 20. septembra 2019 zaradi rekonstrukcije za ves promet zaprta stara Vodnikova cesta. Lokalni dovoz je omogočen.

V Ljubljani bo zaradi rekonstrukcije Poljanske ceste do predvidoma 30. avgusta za ves promet zaprto križišče Poljanske ceste, Rozmanove ulice in Poljanskega nasipa. Mestni avtobusi na linijah 5 in 13 vozijo po spremenjeni trasi.

Popolni zapori zaradi del na železniških prehodih sta na cesti Soteska-Novo mesto, ki bo zaprta v Straži do 15. ure, in na regionalni cesti Breg-Sevnica-Brestanica pri Gorenjem Brezovem, ki bo zaprta do 17. ure.

