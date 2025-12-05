Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da je policija že na terenu, več podrobnosti pa zaenkrat še ni znanih.
Črna kronika
Zaradi prometne nesreče proti Črnučam oviran promet
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
4
Na cesti Tomačevo-Črnuče v križišče z Brnčičevo ulico je zaradi prometne nesreče oviran promet. Nastajajo zastoji v obe smeri, poroča Prometno-informacijski center.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.