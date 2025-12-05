Svetli način
Črna kronika

Zaradi prometne nesreče proti Črnučam oviran promet

Ljubljana, 05. 12. 2025 08.04 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
Na cesti Tomačevo-Črnuče v križišče z Brnčičevo ulico je zaradi prometne nesreče oviran promet. Nastajajo zastoji v obe smeri, poroča Prometno-informacijski center.

Prometna nesreča na cesti Tomačevo - Črnuče
Prometna nesreča na cesti Tomačevo - Črnuče FOTO: 24ur.com

Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da je policija že na terenu, več podrobnosti pa zaenkrat še ni znanih.

prometna nesreča tomačevo črnuče
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Victoria13
05. 12. 2025 09.13
+1
Pred tem križiščem v vse smeri obvezno postavit radarje. Vsak dan ogromno vozil vozi s preveliko hitrostjo in kljub rdeči luči peljejo naprej!!!!
ODGOVORI
1 0
Spijuniro Golubiro
05. 12. 2025 09.02
Ba Haponskem bi v 5 min počistili. Tukaj v 5 urah ne morejo.
ODGOVORI
0 0
proofreader
05. 12. 2025 08.35
+3
Pri Maljevcu delajo od doma in ni težav zaradi prometnih nesreč.
ODGOVORI
4 1
ZIPPO
05. 12. 2025 09.09
In kasirajo dodatke za PREOBREMENJENOST.
ODGOVORI
0 0
