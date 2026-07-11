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Črna kronika

Štajerska avtocesta znova odprta. Vozniki znova ustavljali pod nadvozom

Celje, 11. 07. 2026 16.24 pred 27 minutami 1 min branja 5

Avtor:
STA K.H.
Ustavljanje pod nadvozom

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče v predoru Pletovarje je bila štajerska avtocesta zaprta v obe smeri. Zaradi tega je nastal zastoj. S prometno-informacijskega centra so sicer sporočili, da je štajerska cesta zdaj znova odprta v obe smeri. So pa zaradi neurja nekateri vozniki znova ustavljali pod nadvozom pri priključku Dramlje.

Prometna nesreča se je zgodila v predoru Pletovarje v smeri proti Mariboru, vendar je bila zaradi odstranjevanja posledic nesreče štajerska avtocesta nekaj časa zaprta v obe smeri.

Nastali so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.

Zastoji so prav tako na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Gost promet je tudi na regionalnih cestah Izola – Strunjan, Šmarje – Dragonja, Lesce – Bled in Bohinjska Bela – Bled.

Znova ustavljali pod nadvozi

Ponekod po državi nastajajo nevihte, zato v prometno-informacijskem centru voznike pozivajo, naj prilagodijo hitrost in način vožnje razmeram na cesti. Vnovič opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. 

Bralci so nas opozorili, da so vozniki danes kljub temu ustavljali pod nadvozom pri priključku Dramlje. 

Ustavljanje pod nadvozom
Ustavljanje pod nadvozom
FOTO: Promet.si
prometna nesreča pletovarje štajerska avtocesta

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KOMENTARJI5

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Hugh_Mungus
11. 07. 2026 17.16
4 ustavijo pod nadvozom, da bi zaščitili svoj pleh, posledično pa stoji cela AC 🙈. A tam res ni blo enga, k bi jih vprašal po zdravju?
Odgovori
+0
1 1
Tovariš Balki
11. 07. 2026 17.15
2xww pa 1 mali peugeot pa 1 zgleda ford max....to je pod nadvozom...še sreča da so rešl to no...pa to
Odgovori
0 0
Sandokkan
11. 07. 2026 17.13
Slovenci. Kriminalci PAC.
Odgovori
-1
1 2
Hugh_Mungus
11. 07. 2026 17.15
Sej ne da je na naših AC 3/4 tujcev
Odgovori
0 0
txoxnxy
11. 07. 2026 16.39
Kako lahko napišete obvoz za osebna vozila je po cesti Celje - Vojnik - Slovenske Konjice , ko pa ponoči za gospodo vozijo jahte po tej isti trasi pa ni prepovedi za tovorna vozila . Zakaj DARS dela takšno diskriminacijo na cestah .
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+1
1 0
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