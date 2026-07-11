Štajerska avtocesta znova odprta. Vozniki znova ustavljali pod nadvozom

Prometna nesreča se je zgodila v predoru Pletovarje v smeri proti Mariboru, vendar je bila zaradi odstranjevanja posledic nesreče štajerska avtocesta nekaj časa zaprta v obe smeri.

Nastali so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.

Zastoji so prav tako na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Gost promet je tudi na regionalnih cestah Izola – Strunjan, Šmarje – Dragonja, Lesce – Bled in Bohinjska Bela – Bled.